Fixation, boulonnerie, visserie, clouterie : des éléments essentiels à l’assemblage et à la solidité de tout ouvrage. Ces produits assurent la cohésion des structures bois, métal ou béton, en neuf comme en rénovation. Du simple clou de charpentier aux boulons haute résistance, en passant par la visserie spécialisée, chaque solution est conçue pour répondre à des contraintes précises de charge, d’environnement et de durabilité. Très utilisées dans les domaines de la charpente, de l’ossature ou du second œuvre, ces fixations garantissent une pose rapide et sécurisée. Les références proposées permettent aux professionnels de choisir le bon produit pour chaque application, selon les normes techniques et les matériaux mis en œuvre.