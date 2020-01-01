Ampli et pré-ampli de télévision

Les amplificateurs et préamplificateurs TV améliorent la qualité du signal reçu par l’antenne, surtout dans les zones à faible couverture ou en distribution multi-points. Placés en tête d’installation ou en intérieur, ils compensent les pertes dues à la distance ou au nombre de prises raccordées. Ces dispositifs garantissent une image claire, sans parasites, et sont compatibles avec les signaux TNT, satellite ou câble. Découvrez les modèles adaptés à vos installations individuelles ou collectives.