Réception, connexion pour télévision
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Les équipements de réception et connexion pour télévision assurent la diffusion de signaux TV dans les logements, hôtels ou bâtiments collectifs. Antennes, paraboles, répartiteurs, prises murales, amplificateurs… ces dispositifs garantissent une réception optimale des chaînes hertziennes, satellite ou câble. Ils s’adaptent aux configurations multiservices et aux réseaux collectifs, avec une qualité de signal constante. Découvrez les solutions techniques disponibles pour vos projets d’installation ou de rénovation.