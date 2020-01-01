L’antenne conventionnelle pour télévision capte les signaux hertziens pour diffuser les chaînes nationales et locales en qualité optimale. Installée en toiture, en façade ou en intérieur selon la configuration, elle s’adapte aux bâtiments résidentiels, collectifs ou tertiaires. Facile à poser, elle fonctionne avec un décodeur TNT ou un téléviseur compatible. Associée à un amplificateur ou un répartiteur, elle garantit une réception stable même dans les zones à couverture limitée. Découvrez les solutions adaptées à vos besoins de réception TV classique.