Antenne pour réception de satellite

L’antenne satellite permet la réception de chaînes nationales et internationales en haute définition. Elle capte les signaux transmis par satellite et les relaie vers un démodulateur ou un téléviseur compatible. Idéale dans les zones mal desservies par la TNT ou pour accéder à une offre plus large de contenus, elle s’installe sur mât, balcon ou façade. Monotête, double tête ou motorisée, chaque modèle répond à des besoins spécifiques. Parcourez les solutions disponibles pour garantir une réception satellite optimale.