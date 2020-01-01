Anti-intrusion
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Les systèmes anti-intrusion assurent la sécurité des biens et des personnes face aux tentatives d’effraction. Détecteurs périmétriques, capteurs de mouvement, sirènes, alertes à distance… ils permettent une protection renforcée des logements, commerces ou sites industriels. Reliés à une centrale, ils peuvent déclencher des alarmes, verrouiller des accès ou alerter un service de télésurveillance. Parcourez les solutions disponibles pour construire une installation anti-intrusion fiable, adaptée à vos besoins.