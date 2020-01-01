Surveillance et gestion des fonctions sont essentielles pour optimiser les performances des installations techniques dans le bâtiment. Ces solutions permettent de superviser en temps réel les équipements, d’analyser les données collectées et d’anticiper les dysfonctionnements. Elles améliorent la sécurité, la continuité de service et la maîtrise des consommations énergétiques. Utilisées aussi bien dans les bâtiments tertiaires qu’industriels, elles s’intègrent dans des systèmes de supervision, de GTB ou de télégestion. Parcourez les solutions listées pour choisir les équipements les plus adaptés à vos projets de gestion technique.