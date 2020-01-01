Anti-retrait pour béton

Les adjuvants anti-retrait sont conçus pour limiter la perte de volume du béton lors du séchage et du durcissement. Ils permettent de réduire significativement le risque de fissuration, notamment sur les grandes surfaces ou les éléments soumis à de fortes contraintes de retrait. Utilisés en génie civil, dallages ou ouvrages massifs, ces produits améliorent la durabilité et la stabilité du béton. Sélectionnez ici un anti-retrait performant pour des résultats durables.