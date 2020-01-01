Le comptage de l’électricité permet de mesurer avec précision la consommation énergétique d’un bâtiment. Il est indispensable pour optimiser les performances et identifier les sources de dépenses inutiles. Grâce aux compteurs et sous-compteurs, les professionnels peuvent suivre la consommation globale ou sectorisée (par zone, par équipement), facilitant ainsi la gestion énergétique et la réduction des coûts. Ces dispositifs répondent aux exigences des réglementations en vigueur et s’intègrent dans les projets neufs ou en rénovation. Découvrez notre sélection de solutions de comptage adaptées aux besoins des installations tertiaires, industrielles ou résidentielles.