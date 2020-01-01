Prise de courant et socles

Les prises de courant et leurs socles constituent des éléments essentiels des installations électriques, assurant la distribution sécurisée de l'électricité aux divers appareils et équipements. Conformément à la norme NF C 15-100, le nombre et l'emplacement des prises sont réglementés pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. Par exemple, dans un séjour de moins de 28 m², un minimum de 5 prises est requis, tandis que pour une superficie supérieure, 7 prises sont recommandées. Les prises doivent être installées à des hauteurs appropriées, généralement à 15 cm au-dessus du sol, ou à 25 cm dans les pièces humides comme les salles de bains. Les socles de prises, qu'ils soient encastrés ou en saillie, doivent être correctement reliés au conducteur de protection pour assurer la mise à la terre et prévenir les risques électriques. Découvrez notre sélection de solutions techniques et de produits conformes aux normes en vigueur, alliant performance, durabilité et sécurité pour vos projets électriques.​