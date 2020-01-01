L’armature pour béton armé en acier inoxydable est la solution idéale pour les chantiers soumis à des environnements agressifs, comme les zones maritimes, les tunnels, les stations d’épuration ou les ouvrages d’art. Grâce à sa résistance élevée à la corrosion, cet acier permet de prolonger la durée de vie des structures tout en réduisant les coûts de maintenance. Il est particulièrement recommandé dans les cas où la durabilité du béton armé est un enjeu majeur. Offrant de très bonnes performances mécaniques et une excellente compatibilité avec le béton, l’inox garantit la sécurité et la stabilité des constructions dans le temps. Ces armatures sont disponibles sous forme de barres, treillis ou éléments préfabriqués, en différentes nuances selon les contraintes chimiques ou climatiques. Parcourez ici les solutions en acier inoxydable pour sécuriser vos ouvrages exposés aux environnements difficiles.