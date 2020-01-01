L’armature pour béton armé est un élément structurel clé dans la construction de bâtiments et d’infrastructures. Composée généralement de barres en acier haute adhérence (HA) ou lisse (FE), elle est intégrée au béton pour en améliorer la résistance à la traction, à la flexion et au cisaillement. Ces armatures sont utilisées dans les fondations, les poteaux, les poutres ou les dalles, et s’adaptent aux contraintes mécaniques de chaque projet. Disponibles en barres droites, en rouleaux ou préfaçonnées, elles répondent aux normes de sécurité et de durabilité du BTP (NF, Eurocodes). Leur usage assure la pérennité des structures en béton et permet un meilleur comportement face aux charges statiques et dynamiques. Cette famille comprend également des éléments préassemblés pour un gain de temps sur chantier. Retrouvez ici les solutions d’armature pour béton armé les plus performantes pour vos ouvrages neufs ou en rénovation.