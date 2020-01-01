L’armoire de contrôle moteur centralise l’ensemble des dispositifs de commande, de protection et de régulation des moteurs électriques dans les installations industrielles. Adaptée aux environnements exigeants, elle assure un pilotage fiable et sécurisé des équipements électromécaniques, qu’il s’agisse de pompes, ventilateurs, convoyeurs ou machines-outils. L’armoire de contrôle moteur peut intégrer des démarreurs progressifs, variateurs de vitesse, relais thermiques ou protections différentielles selon les besoins de l’application. Préassemblée ou modulaire, elle facilite la maintenance, la mise en service et l’automatisation des process. Conforme aux normes électriques et de sécurité en vigueur, l’armoire de contrôle moteur garantit la continuité de fonctionnement, limite les arrêts intempestifs et optimise le rendement énergétique des systèmes motorisés.