Tableau de répartition et de distribution

​Les tableaux de répartition et de distribution sont des éléments centraux dans toute installation électrique, assurant la distribution sécurisée de l'électricité vers les différents circuits d'un bâtiment. Ils centralisent les protections indispensables, telles que les disjoncteurs et interrupteurs différentiels, pour protéger les équipements et les occupants contre les surcharges et les courts-circuits. Conformes à la norme NF C 15-100, ces tableaux garantissent une installation fiable et sécurisée. Disponibles en versions modulaires, ils s'adaptent aux besoins spécifiques des professionnels du BTP, offrant flexibilité et évolutivité pour les projets de construction ou de rénovation. Découvrez notre sélection de solutions techniques alliant performance, durabilité et conformité aux normes en vigueur.​