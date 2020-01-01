Arrêt et butée de porte

Les arrêts et butées de porte permettent de contrôler l’ouverture des portes et d’éviter les chocs contre les murs ou les meubles. L’arrêt de porte maintient l’ouvrant en position ouverte, tandis que la butée limite son angle d’ouverture. Fixés au sol, au mur ou sur la porte, ces accessoires existent en caoutchouc, inox, laiton ou acier. Indispensables en milieu résidentiel, tertiaire ou industriel, ils assurent à la fois protection, confort et longévité aux équipements. Pratiques et simples à poser, ils conviennent à tous types de portes.