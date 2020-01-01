La quincaillerie spécifique pour fermeture comprend les accessoires techniques conçus pour répondre à des besoins particuliers : sécurité renforcée, fermeture automatisée, accessibilité PMR, anti-panique, etc. Elle regroupe des composants comme les ferme-portes, pivots, serrures à badge, loquets spéciaux ou systèmes invisibles. Ces équipements s’intègrent dans des projets complexes, des bâtiments publics, industriels ou résidentiels à haute exigence. Performante, cette quincaillerie garantit la durabilité, la sécurité et le confort d’usage au quotidien. Découvrez les solutions disponibles pour équiper efficacement toutes vos fermetures spécifiques, en neuf ou en rénovation.