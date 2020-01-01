Autocommutateur
Lire plus…
L’autocommutateur téléphonique (PABX ou IPBX) permet de gérer les appels internes et externes dans les bâtiments professionnels. Il centralise les communications, attribue les lignes et optimise les échanges entre les postes fixes, mobiles ou logiciels. Ces systèmes s’intègrent aux réseaux informatiques et prennent en charge des fonctionnalités avancées : transferts, messageries, renvois, conférences… Idéal pour les PME, bureaux, hôtels ou collectivités, l’autocommutateur améliore la gestion des flux téléphoniques au quotidien.