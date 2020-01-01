Avertisseur et appel lumineux

Les avertisseurs et appels lumineux sont conçus pour alerter ou signaler un besoin d’assistance de manière visuelle dans les bâtiments. Utilisés dans les établissements de santé, sanitaires accessibles ou lieux bruyants, ils complètent ou remplacent les avertisseurs sonores. Clignotants, voyants ou flash lumineux permettent une identification immédiate du signal. Ces dispositifs renforcent la sécurité, améliorent la communication et répondent aux exigences d’accessibilité. Explorez les solutions disponibles pour vos installations spécifiques.