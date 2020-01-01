Baignoire à jet, à remous, de balnéothérapie

Les baignoires à jets, à remous ou de balnéothérapie offrent une expérience de bien-être unique grâce à un système d’hydromassage intégré. Parfaitement adaptées aux projets résidentiels haut de gamme, aux hôtels ou aux centres de soins, ces baignoires allient confort, détente et esthétisme. Disponibles en versions encastrables, d’angle ou îlot, elles peuvent être équipées de buses orientables, de programmes de massage, de chromothérapie ou encore d’aromathérapie. Conçues dans des matériaux durables comme l’acrylique ou la résine, elles assurent une excellente isolation thermique et une grande facilité d’entretien. Découvrez notre sélection de baignoires de balnéothérapie, pensées pour les professionnels du BTP souhaitant intégrer des solutions de confort premium à leurs projets.