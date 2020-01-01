La baignoire reste un incontournable des équipements sanitaires, conjuguant confort, fonctionnalité et esthétisme. Elle se décline en plusieurs formats – rectangulaire, d’angle, îlot, encastrable – et en matériaux variés comme l’acrylique, la fonte, la résine ou l’acier émaillé. Selon les besoins du projet, elle peut intégrer des fonctionnalités complémentaires : plage de robinetterie, dossier ergonomique, zones antidérapantes, voire hydromassage. En construction neuve comme en rénovation, les professionnels du BTP choisissent des baignoires adaptées aux contraintes d’accessibilité, aux normes en vigueur et aux attentes esthétiques des clients. Découvrez notre sélection de baignoires pour tous les types d’aménagements résidentiels ou collectifs.