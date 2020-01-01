La baignoire en grès émaillé se distingue par sa grande résistance à l’usure, aux produits chimiques et aux rayures. Ce matériau céramique, à la fois noble et durable, offre un excellent maintien de la température de l’eau, tout en apportant une finition brillante et hygiénique. Très utilisée dans les établissements recevant du public ou dans les projets résidentiels haut de gamme, la baignoire en grès émaillé conjugue esthétisme, confort et facilité d’entretien. Disponible en plusieurs formats et coloris, elle s’intègre harmonieusement dans des salles de bains classiques ou contemporaines. Découvrez notre sélection de baignoires en grès émaillé pensées pour les professionnels du BTP, en neuf comme en rénovation.