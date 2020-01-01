Baignoire en matériau de synthèse

Légères, esthétiques et faciles à installer, les baignoires en matériau de synthèse (acrylique, résine, composites) sont aujourd’hui largement plébiscitées dans les projets de construction et de rénovation. Offrant une excellente isolation thermique et phonique, elles garantissent un confort optimal à l’utilisateur. Leur surface lisse et non poreuse facilite le nettoyage tout en limitant la prolifération bactérienne. Disponibles en de nombreux formats, styles et finitions, elles s’adaptent aussi bien aux salles de bains modernes qu’aux espaces plus classiques. Résistantes aux chocs et réparables en cas de rayures, ces baignoires sont idéales pour les professionnels du BTP à la recherche de solutions pratiques, économiques et esthétiques.