Baignoire métallique, fonte, acier

Les baignoires métalliques en fonte ou en acier émaillé sont reconnues pour leur robustesse, leur longévité et leur excellente inertie thermique. Très prisées dans les projets de rénovation ou dans les logements collectifs, elles conservent la chaleur de l’eau plus longtemps tout en offrant une grande résistance aux chocs et aux rayures. Leur surface émaillée est facile à entretenir et garantit une hygiène parfaite. Disponibles en formats classiques ou contemporains, elles s’adaptent à tous les styles de salle de bains. Grâce à leur solidité structurelle, elles constituent un choix fiable pour les professionnels du BTP à la recherche de solutions durables et conformes aux normes. Découvrez notre sélection de baignoires métalliques adaptées à tous les projets.