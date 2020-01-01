La baignoire sabot est une solution compacte idéale pour les petits espaces ou les configurations spécifiques, tout en offrant un véritable confort d’usage. Moins encombrante qu’une baignoire classique, elle permet de profiter des bienfaits du bain dans les salles d’eau exiguës, notamment en habitat urbain, en résidence sénior ou dans certains établissements recevant du public. Disponible en version à fond plat ou incliné, la baignoire sabot se décline dans divers matériaux : acrylique, fonte, résine ou acier. Elle peut également être équipée d’une assise intégrée pour plus de confort. Facile à installer, elle représente une alternative pratique et fonctionnelle pour les professionnels du BTP en quête de solutions gain de place.