Bande de chants en bois

Les bandes de chant en bois sont utilisées pour habiller les tranches apparentes des panneaux bois ou dérivés (MDF, particules, contreplaqué). Elles assurent une finition esthétique et une protection contre l’humidité, les chocs et l’usure.

Disponibles en bois massif, placage bois ou mélaminé, elles s’adaptent à tous les décors et se posent par collage à chaud ou à froid. Retrouvez sur cette page les rouleaux ou bandes prédécoupées selon l’essence, la largeur et le type de support.