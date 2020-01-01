Plaque, panneau en bois ou particules de bois

Les plaques et panneaux en bois ou particules de bois sont des incontournables pour les professionnels du bâtiment, offrant une solution alliant esthétisme, performance et facilité de mise en œuvre. Constitués de bois massif, MDF, OSB ou panneaux à particules, ils sont utilisés pour la fabrication de cloisons, mobiliers techniques, habillages muraux, plafonds suspendus ou supports de revêtements. Ces matériaux se distinguent par leur stabilité dimensionnelle, leur isolation thermique et acoustique, ainsi que leur adaptabilité aux découpes et finitions.

Sur cette page, découvrez une sélection de produits adaptés à des usages variés : plaques MDF hydrofuges, panneaux OSB de différentes classes, contreplaqués marins ou panneaux particules éco-labellisés. Chaque fiche présente les caractéristiques techniques : épaisseur, densité, classement feu, traitements (PEFC, FSC), compatibilité avec les colles et revêtements, ainsi que les méthodes de pose.

Comparez les références pour choisir le panneau en bois ou à particules le plus adapté à vos exigences esthétiques, techniques et environnementales, et garantir la durabilité de vos ouvrages.