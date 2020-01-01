Bande, film et feuille souple en plastique

La bande, le film et la feuille souple en plastique sont des matériaux polyvalents, très présents sur les chantiers de construction ou de rénovation. Utilisés pour le confinement, l’étanchéité, la protection ou la séparation des matériaux, ils sont souvent fabriqués en polyéthylène, PVC ou polypropylène. Leurs applications sont multiples : film sous dalle, écran de sous-toiture, pare-vapeur, bâche de protection ou membrane d’étanchéité. Leur légèreté, leur souplesse et leur résistance aux agents chimiques et à l’humidité en font des produits faciles à poser et très efficaces dans la durée. Grâce à leur adaptabilité, ils conviennent à tout type de bâtiment, qu’il soit résidentiel, tertiaire ou industriel. Découvrez les solutions disponibles pour trouver le produit adapté à vos contraintes de chantier.