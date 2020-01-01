Bande, film et feuille souple en métal

La bande, le film et la feuille souple en métal sont utilisés pour assurer l’étanchéité, le raccordement et la protection de nombreux éléments du bâtiment. Souples mais résistants, ces produits métalliques – souvent en plomb, aluminium ou zinc – offrent une excellente tenue dans le temps, même exposés aux intempéries. Ils servent notamment à la finition des toitures, à l’étanchéité autour des cheminées, fenêtres de toit ou éléments de façade, ainsi qu’au raccordement des membranes. Leur malléabilité permet une pose simple, y compris sur des formes complexes. En neuf comme en rénovation, ces solutions sont idéales pour garantir la performance et la durabilité de l’enveloppe du bâtiment. Explorez les produits présentés pour sélectionner ceux qui répondent à vos besoins techniques et esthétiques.