Bande, film et feuille souple en ABS

La bande, le film et la feuille souple en ABS sont appréciés pour leur solidité, leur stabilité thermique et leur excellente tenue aux chocs. L’ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène) est un polymère technique utilisé dans des applications de protection, de calage ou d’habillage dans le bâtiment. Il allie rigidité, résistance chimique et souplesse contrôlée, ce qui le rend idéal pour les environnements exigeants. Ces produits sont faciles à découper et à manipuler, et conviennent aux professionnels du BTP pour des utilisations intérieures ou extérieures. Parcourez les solutions listées pour intégrer l’ABS à vos ouvrages avec efficacité.