Bande, film et feuille souple en aluminium

La bande, le film et la feuille souple en aluminium sont des produits polyvalents dans le secteur du bâtiment. L’aluminium, reconnu pour sa légèreté, sa résistance à la corrosion et sa souplesse, est utilisé pour les raccords d’étanchéité, les bandes de rive, les bavettes ou les finitions en toiture et façade. Sa facilité de découpe et de mise en œuvre en fait un choix idéal pour les chantiers nécessitant des matériaux faciles à poser. Disponible en plusieurs finitions (brut, laqué, anodisé), il répond à la fois à des contraintes techniques et esthétiques. Les professionnels du BTP trouveront dans cette famille de produits des solutions fiables et durables pour assurer la qualité de leurs ouvrages. Parcourez les produits pour faire votre choix.