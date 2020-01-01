Bande, film et feuille souple en caoutchouc

La bande, le film et la feuille souple en caoutchouc sont des solutions techniques indispensables pour l'étanchéité, la protection et l’amortissement dans le bâtiment. Grâce à leur élasticité, leur résistance aux déformations et leur excellente tenue aux agents chimiques, elles sont utilisées pour les joints, les membranes d’étanchéité, les calfeutrements ou les interfaces souples. Le caoutchouc, naturel ou synthétique, s’adapte à de nombreuses configurations de chantier, même en milieux contraignants. En neuf comme en rénovation, ces produits permettent de gérer les mouvements des matériaux, d’assurer l’isolation acoustique ou de prévenir les infiltrations. Parcourez les solutions disponibles pour sélectionner celles qui répondront aux exigences de vos projets.