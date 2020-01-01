Bande, film et feuille souple en chlorure de polyvinyle

La bande, le film et la feuille souple en chlorure de polyvinyle (PVC) sont largement utilisées dans les travaux de construction pour leur polyvalence, leur durabilité et leur résistance aux agressions extérieures. Ces produits interviennent dans l’étanchéité des toitures, des ouvrages enterrés, ou encore dans les systèmes de drainage. Le PVC souple se distingue par sa bonne tenue aux UV, aux produits chimiques et à l’humidité. Faciles à souder, à poser et à manipuler, ces bandes et feuilles sont adaptées aux applications techniques, en neuf comme en rénovation. Que ce soit pour la couverture, les fondations ou les murs enterrés, elles assurent une protection durable. Consultez les références listées pour faire votre choix.