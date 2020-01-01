Bande, film et feuille souple en cuivre, laiton

La bande, le film et la feuille souple en cuivre ou laiton sont des matériaux haut de gamme utilisés dans le bâtiment pour leurs performances techniques et leur esthétique. Appréciés pour leur résistance à la corrosion et leur durabilité exceptionnelle, ils sont souvent employés en couverture, en façade, pour des raccords d’étanchéité ou des finitions décoratives. Le cuivre offre une excellente malléabilité et vieillit naturellement sans se dégrader, tandis que le laiton apporte une touche esthétique avec sa teinte dorée. Ces matériaux s’adressent aux chantiers exigeants, en neuf ou rénovation, et sont prisés pour leur longévité et leur recyclabilité. Parcourez les solutions disponibles pour sélectionner les références adaptées à vos exigences de chantier.