Bande, film et feuille souple en polycarbonate

La bande, le film et la feuille souple en polycarbonate sont reconnus pour leur résistance aux chocs, leur transparence et leur tenue aux UV. Ce matériau hautes performances est idéal pour des applications nécessitant une bonne visibilité et une protection renforcée : vitrage souple, parois temporaires, couvertures ou habillages techniques. Léger, flexible et difficilement inflammable, le polycarbonate est également facile à découper et à poser sur chantier. Sa capacité à combiner transparence et solidité en fait une solution technique de choix dans de nombreux projets du bâtiment, notamment pour les zones exposées ou sensibles. Découvrez les références listées pour vos chantiers.