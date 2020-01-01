Bande, film et feuille souple en polyester

La bande, le film et la feuille souple en polyester sont utilisés dans de nombreuses applications du bâtiment grâce à leur résistance mécanique, leur stabilité dimensionnelle et leur bonne tenue aux UV et à l’humidité. Souvent employés comme armature dans les membranes, comme films de protection ou en renfort de matériaux composites, ces produits sont adaptés aux environnements exigeants. Le polyester se distingue aussi par sa légèreté et sa facilité de transformation. En neuf comme en rénovation, ces bandes et feuilles contribuent à la longévité des ouvrages. Consultez les produits disponibles pour choisir les solutions les plus adaptées à vos contraintes de chantier.