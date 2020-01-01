Bande, film et feuille souple en polyéthylène

La bande, le film et la feuille souple en polyéthylène sont des incontournables sur les chantiers pour l’étanchéité, la protection temporaire et la séparation des matériaux. Utilisées comme films sous dalle, membranes anti-capillarité ou bâches de chantier, elles sont appréciées pour leur légèreté, leur souplesse et leur excellente résistance à l’humidité. Le polyéthylène est également recyclable, ce qui en fait une solution à la fois performante et responsable. Ces produits s’adaptent à tous types de bâtiments et conviennent aussi bien aux professionnels du gros œuvre qu’aux entreprises de second œuvre. Découvrez la sélection de solutions pour répondre efficacement aux contraintes de vos projets.