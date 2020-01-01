Bande, film et feuille souple en polypropylène

La bande, le film et la feuille souple en polypropylène sont des matériaux techniques très utilisés dans le bâtiment pour la protection, l’emballage, l’isolation ou la séparation. Résistants à l’humidité, aux agents chimiques et à la déchirure, ces produits sont légers, faciles à poser et économiques. Le polypropylène est souvent choisi pour les bâches de protection, les membranes respirantes ou les films de chantier. En plus de leur performance technique, ces produits sont recyclables et adaptés aux contraintes environnementales modernes. Que ce soit pour des travaux en intérieur ou en extérieur, cette gamme couvre un large éventail d’usages. Explorez les références disponibles pour faire votre choix.