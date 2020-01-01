Bande, film et feuille souple en zinc

La bande, le film et la feuille souple en zinc sont couramment utilisés dans les domaines de la couverture, de la façade et de l’étanchéité. Ce matériau se distingue par sa durabilité, sa résistance aux intempéries et son excellente malléabilité. Il est idéal pour réaliser des raccords de toitures, noues, bandeaux, solins ou éléments décoratifs. Utilisé aussi bien en construction neuve qu’en rénovation, le zinc s’intègre facilement à tous types d’architectures. Son aspect brut ou patiné offre une finition sobre et élégante, tout en garantissant une grande longévité. Explorez les solutions proposées pour trouver les références de bandes et feuilles souples en zinc adaptées à vos besoins professionnels.