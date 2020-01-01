Bande, fond de joint, calicot pour revêtement mural

Les bandes, fonds de joint et calicots pour revêtement mural sont des éléments indispensables pour assurer la solidité et la durabilité des murs en plaques de plâtre ou en panneaux. Utilisés pour traiter les jonctions, combler les fissures ou préparer les supports avant peinture, ils garantissent une finition lisse et homogène. Le calicot renforce les zones sensibles, tandis que le fond de joint permet de doser précisément les mastics en limitant l’adhérence sur trois faces. Ces accessoires sont essentiels dans les chantiers de construction ou de rénovation pour répondre aux exigences de qualité, d’esthétique et de performance. Retrouvez ici une sélection complète de solutions techniques adaptées aux différents types de supports et contraintes professionnelles.