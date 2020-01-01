Joint pour revêtement mural

Les joints pour revêtement mural assurent à la fois l’étanchéité, la durabilité et l’esthétique des surfaces verticales, que ce soit dans les pièces humides, les locaux techniques ou les zones à fort passage. Ces produits techniques permettent de combler les espaces entre plaques, panneaux ou carreaux, tout en absorbant les mouvements structurels du bâtiment. Selon les contraintes du chantier (variation de température, humidité, support), les professionnels du BTP peuvent opter pour des joints acryliques, silicone ou hybrides, disponibles en différentes teintes pour une finition discrète. Ces solutions garantissent une pose soignée, limitent les infiltrations et facilitent l’entretien des murs. Parcourez les références disponibles pour sélectionner les joints les plus adaptés à vos projets.