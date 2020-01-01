Barre à haute adhérence pour armature pour béton armé

La barre à haute adhérence est l’élément central de l’armature des ouvrages en béton armé. Grâce à ses reliefs spécifiques, elle offre une excellente accroche au béton et garantit une transmission optimale des efforts mécaniques. Utilisée dans les fondations, dalles, poteaux, poutres ou murs, elle améliore la résistance à la traction, au cisaillement et à la flexion. Les barres HA sont proposées en différents diamètres, longueurs, nuances d’acier (B500, B450, etc.) et formats (droits, courbés, en couronnes). Leur mise en œuvre est compatible avec les règles professionnelles en vigueur (DTU, Eurocodes) et s’adapte à tous types de chantiers, du bâtiment aux ouvrages d’infrastructure. Performantes, durables et normées, elles constituent la base d’un béton armé fiable et sécurisé. Parcourez notre sélection de barres à haute adhérence pour optimiser vos structures en béton.