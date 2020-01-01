Barrière de contrôle pour voirie, parking

Les barrières de contrôle pour voirie et parking régulent l’accès des véhicules sur les sites publics, privés ou sécurisés. À bras levants, automatiques ou manuelles, elles peuvent être associées à des badges, lecteurs de plaques ou systèmes de paiement. Leur usage est fréquent dans les parkings d’immeubles, zones industrielles, aéroports ou collectivités. Robustes, fiables et conçues pour un usage intensif, elles facilitent la gestion des flux tout en assurant la sécurité.