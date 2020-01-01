Le contrôle d’accès permet de sécuriser les entrées de bâtiments et zones sensibles en autorisant uniquement les personnes habilitées à entrer. Lecteurs de badges, digicodes, biométrie, interphones connectés ou serrures électroniques sont autant de solutions adaptées aux immeubles de bureaux, établissements publics ou logements collectifs. Faciles à intégrer en neuf comme en rénovation, ces dispositifs améliorent la sécurité tout en traçant les accès. Certains systèmes sont connectés à des plateformes de gestion centralisée, pour une supervision à distance. Découvrez ici une gamme complète pour renforcer la maîtrise des flux et la sûreté des locaux.