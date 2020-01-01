Le bâti-support est un élément essentiel pour l’installation de WC suspendus, permettant de garantir leur stabilité et leur durabilité. Il se compose généralement d’une structure métallique solide, avec des supports réglables pour s’adapter à toutes les configurations de salles de bains. Utilisé dans les projets résidentiels, collectifs ou commerciaux, le bâti-support facilite également l’accès aux canalisations et permet une installation rapide et conforme aux normes d’accessibilité PMR. Il est souvent accompagné d’un réservoir de chasse d’eau intégré et de mécanismes de régulation de la consommation d’eau. Découvrez notre sélection de bâti-supports robustes et fiables, conçus pour les professionnels du BTP.