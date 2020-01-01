La boîte à pivot pour ouvrant permet la rotation d’une porte autour d’un axe vertical décentré ou centré, sans charnière apparente. Souvent utilisée sur les portes de grande hauteur ou design minimaliste, elle garantit discrétion, stabilité et confort d’usage. Ce mécanisme convient aussi bien aux menuiseries bois, métal ou verre. Il peut intégrer un frein de fermeture, un retour automatique ou un système anti-pincement selon les configurations. Idéale pour les ERP, commerces ou bâtiments haut de gamme, la boîte à pivot est une solution technique discrète et performante.