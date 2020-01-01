Ferrure, charnière

Les ferrures et charnières sont des éléments mécaniques assurant le pivotement, le maintien et la sécurité des ouvrants. Utilisées sur les portes, fenêtres, portails ou baies vitrées, elles sont conçues pour supporter les charges, garantir un fonctionnement fluide et résister à l’usure. Ces accessoires sont disponibles dans de nombreux formats : charnières invisibles, à piano, à ressort, ferrures en applique ou intégrées. Fabriqués en matériaux résistants (acier, inox, aluminium), ces produits s’adaptent à tous les types de menuiseries, du bois au métal. Les professionnels trouveront ici des solutions robustes, techniques et esthétiques, répondant aux exigences de chaque projet de fermeture.