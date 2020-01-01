Boîtier d'encastrement pour prise de courant

​Les boîtiers d'encastrement pour prises de courant sont des composants essentiels dans les installations électriques, permettant d'intégrer de manière sécurisée et esthétique les prises au sein des murs ou cloisons. Disponibles en différentes profondeurs, généralement de 40 mm pour les installations standard et de 50 mm pour les dispositifs nécessitant plus d'espace, comme les prises avec ports USB intégrés, ces boîtiers s'adaptent aux besoins spécifiques de chaque projet. Le choix du boîtier dépend également du type de cloison : pour les cloisons sèches (placo), les boîtes à oreilles sont recommandées pour éviter qu'elles ne s'enfoncent lors de l'installation, tandis que pour les murs en maçonnerie, des boîtes à sceller sont plus appropriées. Conformes aux normes en vigueur, ces boîtiers garantissent une installation fiable, durable et sécurisée. Découvrez notre sélection de solutions techniques adaptées aux exigences des professionnels du BTP, alliant performance, durabilité et conformité réglementaire.