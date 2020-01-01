Bouche d'aération auto réglable, hygro réglable

La bouche d’aération auto-réglable ou hygro-réglable est un équipement clé des systèmes de ventilation, conçu pour optimiser le renouvellement d’air dans les bâtiments. Le modèle auto-réglable assure un débit constant quelles que soient les conditions, garantissant une aération régulière et fiable. La version hygro-réglable adapte quant à elle automatiquement le débit d’air en fonction du taux d’humidité ambiant, améliorant ainsi le confort intérieur et réduisant les pertes énergétiques. Installées en façade ou en plafond, ces bouches conviennent aussi bien aux logements qu’aux bâtiments tertiaires, dans le cadre d’une VMC simple ou double flux. Durables, discrètes et faciles à poser, elles répondent aux normes de performance énergétique et de qualité de l’air intérieur. Consultez les solutions proposées pour choisir la bouche d’aération adaptée à vos chantiers.