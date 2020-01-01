Bouche d'aération

Les bouches d’aération assurent l’entrée ou la sortie d’air dans les systèmes de ventilation mécanique. Essentielles pour garantir un bon débit et une diffusion homogène, elles se déclinent en modèles d’extraction ou de soufflage, muraux ou plafonniers. Elles participent à l’équilibre du réseau aéraulique, tout en contribuant au confort acoustique et thermique. Disponibles en différents formats et débits, elles sont utilisées dans les logements, bureaux et ERP. Le choix d’une bouche adaptée est essentiel à la performance du système.