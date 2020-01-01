La bouche d’aération fixe est un élément essentiel des systèmes de ventilation, permettant le renouvellement de l’air dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels. Installée en façade ou en plafond, elle assure une circulation d’air constante et contribue à maintenir une bonne qualité de l’air intérieur. Sa conception sans mécanisme mobile garantit une grande fiabilité et une absence d’entretien particulier, tout en limitant les risques de panne. Fabriquée en plastique, aluminium ou acier, la bouche d’aération fixe se décline en différents formats et finitions pour s’adapter aux contraintes techniques et esthétiques des projets. Utilisée dans le cadre d’une VMC simple ou double flux, elle participe à l’efficacité énergétique et au confort des occupants. Consultez les solutions disponibles pour trouver la bouche d’aération fixe adaptée à vos chantiers.